Marcelo Zulu, do BBB4, é participante do ‘No Limite’ | No Limite

Nascido em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Zulu competiu nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, e tem uma longa relação com esportes, com experiência também na prática de jiu-jitsu e MMA.

No BBB4, Zulu foi líder por duas semanas seguidas. Considerado pelo público um dos “vilões” da edição, acabou eliminado com 80% dos votos, após enfrentar o Paredão com Solange. Relembre momentos do atleta no BBB: