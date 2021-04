O Flamengo conseguiu uma importante vitória na Libertadores dentro de casa. Com seis pontos conquistados, o time de Rogério Ceni caminha a passos largos para garantir vaga nas oitavas de final. Agora, Rubro-Negro terá dois jogos fora de casa na competição: contra a LDU na altitude e depois enfrenta o Unión La Calera no Chile e com gramado sintético.









Apesar de alguns erros de posicionamento sem a bola, o Mengão aplicou quatro gols nos chilenos e poderia ser mais. Virando a chavinha, a equipe se concentra para a semifinal do Carioca contra o Volta Redonda e a tendência é que Ceni opte por fazer uma mesclagem, mudando algumas peças. Vitinho e Pedro devem começar entre os titulares.

Em outra ponta, o ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos, aproveitou a goleada que o time de coração aplicou no Independiente del Valle e provocou o Mais Querido do Brasil, citando uma frase do Jorge Jesus e relembrando a goleada que o Fla tomou dos equatorianos na Libertadores passada, quando o técnico ainda era o catalão Domènec Torrent.

“Cincunnnn? Com fraturax? Nóis tem raiva desses times que judiam dos nossos rivais! Tão vingados! Não precisa agradecer. Nóis!”, disse o ex-goleiro, que adora fazer esse tipo de zoação nas redes sociais.

O curioso é que Marcos deixa claro o quanto é forte essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, algo que se tornou ainda mais intensa nos últimos anos, tendo em vista que os dois times ganharam várias taças importantes.