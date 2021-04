Marcos Braz fala sobre a situação de Arrascaeta: ‘Na hora certa vamos chegar a um denominador comum’

O Flamengo desembarcou no Rio no início da manhã desta quarta-feira, dia de folga para o elenco, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, atendeu aos jornalistas presentes no saguão do Galeão. Além de enaltecer o triunfo na Argentina – vitória de virada sobre o Vélez Sarsfield -, o dirigente comentou a respeito da situação de Arrascaeta.

O uruguaio, autor do golaço que sacramentou o triunfo por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, em Buenos Aires, vive um imbróglio com o clube em prol de uma valorização salarial.

– Não muda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar – disse Braz.

– É bom deixar claro que é um jogador com dois anos e oito meses de contrato, o Flamengo paga nos dias corretos, mas não significa que não vamos olhar e analisar para ter o reajuste ou qualquer coisa esperada por ele – emendou o VP.

Marcos Braz ainda falou sobre “esperar um pouquinho” ao também ser abordado a respeito de Gerson, que está em uma situação similar a de Arrascaeta.

– Temos a situação dele e de outros jogadores que temos que ter o mesmo cuidado. Evidente que ele é um jogador com uma importância enorme no elenco, mas tem que esperar mais um pouquinho. É questão de dinheiro e situações que precisamos esperar para avançar.

Fla venceu o Vélez por 3 a 2 (Foto: Reprodução / Twitter CRF)

Sobre a vitória na Argentina, Marcos Braz enalteceu o grupo e o feito – que quebrou dois tabus de longos anos (veja mais aqui).

– Estreamos na Libertadores, contra um time argentino, na Argentina… Não é qualquer time. Importante começar esse campeonato da maneira que começamos.