Marcos Braz minimiza Pedro como reserva e deixa ‘caô’ para Ceni resolver: “Rogério não é nenhuma criança”

A exemplo de 2019, o Flamengo busca ser protagonista do futebol nacional. Neste ano, o Mengão já levantou dos troféus: a Supercopa do Brasil, conquistada em cima do Palmeiras, e a Taça Guanabara, que seria um primeiro turno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro também segue forte na Libertadores, onde lidera o grupo G, com seis pontos.









Agora, o Mengão encara o Volta Redonda no próximo sábado (01) em duelo válido pela semifinal do Carioca. Na última terça-feira (27), aliás, o Fla recebeu o Unión La Calera no Maracanã, pela Libertadores, e não tomou conta dos chilenos. Com dois de Gabi, um de Arrascaeta e uma verdadeira pintura de Pedro, o Maior do Rio venceu por 4 a 1.

Foto: Antonio Lacerda-Pool/Getty Images



Por falar em Pedro, a condição de ‘reserva de luxo’ parece não incomodar o atacante. Pelo menos é o que garante o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Quando foi contratado, o atleta já sabia das dificuldades que teria de atuar, principalmente pela boa fase de Gabigol e Bruno Henrique. O vice do Mengão exaltou o jogador.

“O Pedro, no primeiro ano com a gente, veio sabendo que era para contribuir, dar musculatura para um time que havia acabado de ganhar a Libertadores. Um time campeão brasileiro, da Supercopa e da Recopa. Esse time é, teoricamente, acima da média, e você vem para disputar posições. Pedro veio sabedor das barreiras, dos pontos em que ele teria que superar”, explicou Braz em entrevista ao ge.com.

Nossa acabei de ver o golaço do Pedro, o que esse cara joga é brincadeira, absurdo ele ser reserva no Flamengo. Prefiro ele do que Gabriel Jesus e Firmino na seleção — pablinho com P de paz (@pablow_sart)

April 28, 2021





“O próprio técnico sabe que tem que ter um cuidado com situações como essa. Rogério não é nenhuma criança. Já participou de milhões de grupos com duas pessoas com quilate difícil para decidir com qual jogador vai. Ele já era sabedor do tamanho do elenco do Flamengo aqui”, concluiu. Em dezembro, Pedro foi adquirido em definitivo junto a Fiorentina-ITA.