Marcos Felipe, do Fluminense, destaca foco em boa campanha na Libertadores

O Fluminense surpreendeu ao conquistar uma vaga direta para a Fase de Grupos da Libertadores. Os tricolores têm buscado reforços para fazer uma boa campanha na competição continental.

O goleiro Marcos Felipe afirmou que o elenco está focado apenas em realizar chegar longe na Libertadores, independente do que dizem fora de campo.

“Nós procuramos demonstrar dentro de campo a força da nossa equipe. Independentemente dos comentários que tenham do nosso elenco, da nossa equipe, se somos o “patinho feio” ou não, nós demonstramos dentro de campo. Já fizemos isso no fim do Brasileiro, demonstrando que merecemos estar com essa vaga na Libertadores. Agora é trabalhar cada vez mais para darmos resultado e mostrarmos que podemos estar onde estamos”, disse.

Marcos Felipe exaltou a chance de titular do Fluminense na Libertadores.

“Todo jogador jovem sonha jogar uma Libertadores. É uma ansiedade muito boa. Nada que atrapalhe o psicológico ou o físico, tático e técnico. Ansiedade boa de ter colocado novamente o Fluminense em um posto que nunca deveria deixar de estar, que é entre os grandes clubes da América do Sul e do mundo. Espero que possamos fazer uma boa campanha”, declarou.

O Fluminense vai saber quais serão seus adversários na Fase de Grupos da Libertadores na próxima semana, quando a Conmebol vai realizar o sorteio das chaves.