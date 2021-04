Marcos Felipe puxa fila de contratos pendentes no Flu: “Entregou nas mãos do empresário”, diz setorista; Nino é outro que deve renovar

A vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Independiente Santa Fé, na última quarta-feira (28), pela Libertadores pode ser resumida em dois grandes heróis pelo lado tricolor: o artilheiro Fred, autor dos dois gols na Colômbia, e o goleiro Marcos Felipe, que fechou praticamente a meta de Roger Machado. No caso do segundo personagem, foi uma redenção após o erro no empate de estreia contra o River Plate no Maracanã.









A defesaça de cinema de Marcos Felipe na cabeçada à queima-roupa do colombiano Jorge Ramos, no cantinho, é lembrada até agora pelos torcedores do Fluminense. Se o time tricolor já era repleto de super heróis, com o “Super-Homem” Fred, o “The Flash” Nenê e o “Blade” Luccas Claro, agora surgiu o “Homem de Gelo”, brincadeira que os fãs fizeram nas redes sociais.

Marcos Felipe, logo em sua primeira Libertadores aos 25 anos, mostrou muito sangue frio e calma na primeira batalha do Time de Guerreiros na competição. De acordo com a colega Luiza Sá, setorista do Fluminense no jornal Lance!, o clube já sinalizou a vontade de renovar com o arqueiro, que tem contrato até julho de 2022.

Marcos Felipe virou “lenda” após batalha do Flu na Colômbia pela Libertadores (FOTO: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C)



A reportagem apurou que a tendência é que o acerto aconteça sem maiores empecilhos, já que Marcos Felipe quer permanecer para construir uma história de sucesso nas Laranjeiras. O Fluminense quer evitar perder atletas importantes e de graça, como aconteceu recentemente com Marcos Paulo.

“As conversas estão em curso e o atleta entregou nas mãos de seu empresário, mas deixou claro o desejo de ficar”, informa a setorista do Fluminense no Lance!. Quem também deve ter seu vínculo estendido no clube é o zagueiro Nino, outro bom destaque da vitória tricolor na Colômbia.

O beque de 24 anos completou, contra o Santa Fé, 100 jogos com a camisa do Fluminense e quer prolongar a estadia no clube. Em entrevista coletiva nesta sexta (30), Nino reforçou que seu staff já está conversando com a direção para chegar a um acordo ainda mais duradouro.

Nino é um dos titulares absolutos de Roger Machado para a temporada 2021 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)



“É um interesse mútuo a renovação. Tenho uma relação muito boa com a diretoria e o presidente. São pessoas que sempre me mostraram tranquilidade para trabalhar, transparência e responsabilidade. Temos conversado, é um desejo meu. Sou feliz no clube, adaptado, identificado. Se tudo der certo o mais rápido possível faremos. Não quero que meu contrato acabe sem uma renovação”, disse o zagueiro que tem contrato expirando em dezembro de 2022.