Marcos fica com nojo de Vitória por rejeitar filha e exige a separação · .

O segredo que Vitória (Gisele Fróes) tenta esconder da família a qualquer custo vai, enfim, vir à tona em A Vida da Gente. A empresária precisará se explicar com Marcos (Ângelo Antônio) por ter escondido durante tanto tempo que teve uma filha na adolescência: Alice (Sthefany Brito). Enojado com a frieza da mulher, ele pedirá a separação na novela das seis.

A treinadora cavará a própria cova ao dar de cara com a jovem em uma livraria nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quarta (14). Na frente das filhas e do marido, ela exigirá que a moça mantenha distância de Bárbara (Nathalia Costa) e de Sofia (Júlia Costa).

A vilã, entretanto, será obrigada a engolir as próprias palavras. Manuela (Marjorie Estiano) não deixará a amiga ser humilhada publicamente. “Quem está perdendo é você porque, mesmo sendo sua filha, ela é uma pessoa maravilhosa”, disparará a neta de Iná (Nicette Bruno).

“Que história é essa?”, questionará Marcos, de queixo caído com a revelação. “Em casa a gente conversa”, prometerá a antagonista interpretada por Gisele Fróes, que ainda tentará postergar o acerto de contas ao máximo.

O dono de casa, porém, não deixará a poeira baixar e voltará a colocar a companheira contra a parede no folhetim de Lícia Manzo. “Pronto, as nossas filhas dormiram. Então, o que você tem para me dizer? Eu ouvi o que a Manuela disse na livraria. Eu quero uma explicação sua”, exigirá o homem.

“Olha, você vai me desculpar, mas esse é um assunto que só diz respeito a minha pessoa”, insistirá Vitória. “Não, diz respeito a todos nós, e você sabe muito bem disso. Eu não saio daqui sem uma explicação”, demandará o personagem de Ângelo Antônio.

Confissão

“O que você ouviu na livraria infelizmente é verdade. Eu realmente tive uma filha na adolescência, um acidente de percurso, claro, uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não tinha condições de criar uma criança, então encaminhei à adoção. Também não é nenhum grande drama, não é verdade?”, minimizará a bruaca.

Ela também revelará que proibiu Alice de se aproximar das meninas. “Eu não tenho a menor intenção de que ela faça parte das nossas vidas. Sendo assim, nós podemos dar esta conversa por encerrada. Estou com dor de cabeça”, desconversará Vitória.

“Não, não. Essa conversa, para mim, está só começando. A frieza com que você é capaz de me contar uma coisa dessas, uma história tão dolorosa… Parece que eu estou casado com uma completa desconhecida. Chega, para mim, basta. Com dor de cabeça ou sem, você vai me escutar. O nosso casamento acabou! Eu quero a separação”, emendará Marcos.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

