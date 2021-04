Marcos lamenta nova derrota do Palmeiras em final e recebe zoada de ídolos do Corinthians

A derrota do Palmeiras, nos pênaltis, na decisão da Recopa Sul-Americana irritou os torcedores do clube paulista, nesta quarta-feira. Em post no Instagram, o ídolo alviverde compartilhou sua insatisfação com a segunda perda de título em poucos dias e teve que aguentar a gozação de colegas ex-Corinthians. O Defensa y Justicia levou o caneco.

Marcos compartilhou uma foto com um rosto triste ao ver o Verdão cair novamente nas penalidades. No domingo, pela Supercopa, depois de 18 cobranças em duelo com o Flamengo, o Alviverde também deixou o título escapar. No post, ele diz que “tem que aguentar” as brincadeiras. Os ídolos do Corinthians, e amigos do ex-goleiro, não perdoaram.

Vampeta soltou uma grande gargalhada com emojis. Assim como na partida com o Rubro-Negro, o ex-goleiro do Corinthians também caiu na gargalhada e ironizou a péssima noite dos torcedores. Quem soube consolar o colega foi Marcelinho Carioca, que, além de rir, valorizou o espírito esportivo do amigo: “Você é uma figura”, disse ele.

O Defensa y Justicia é campeão da Recopa Sul-Americana. A equipe comandada por Sebastián Beccacece marcou nos minutos finais, venceu o Palmeiras por 2 a 1 no tempo normal e superou os brasileiros nas penalidades por 4 a 3. Raphael Veiga marcou para os brasileiros. Brian Romero e Benítez fizeram para os argentinos. O placar agregado ficou 3 a 3.