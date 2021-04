Marcos ‘manda recado’ para Corinthians e tira onda após chocolate pela Libertadores

Em uma exibição de alto nível na noite de terça-feira (27), o Palmeiras massacrou o Independiente del Valle com uma goleada por 5 a 0, no Allianz Parque.

Após o triunfo pela segunda rodada da Conmebol Libertadores, o ex-goleiro Marcos brincou por meio de seu perfil no Instagram.

Atropelado pelo Palmeiras, o Independiente del Valle já vitimou alguns brasileiros.

Recentemente, o time equatoriano eliminou o Grêmio ainda pela fase eliminatória da Libertadores e, pela edição de 2020 do torneio, goleou o Flamengo por 5 a 0. Já o Corinthians acabou batido na semifinal da Sul-Americana 2019.

“Cincunnnn? Com fraturax? Nóis tem raiva desses times que judiam dos nossos rivais! Tão vingados! Não precisa agradecer. Nóis!”, escreveu o irreverente Marcos por meio de seu perfil no Instagram. Dono de uma marca de cerveja, o ex-goleiro publicou montagem de si próprio usando um copo com a inscrição da marca ‘Del Valle’.

Com seis pontos em duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo A da Libertadores.

Às 22 horas (de Brasília) desta quinta-feira (29), com sua formação alternativa, o time comandado por Abel Ferreira encara a Inter de Limeira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.