Marcos minimiza possível eliminação do Palmeiras no Paulista: “Não tem crise”

Por meio das redes sociais, o ex-goleiro Marcos comentou sobre a possibilidade de o Palmeiras ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista.

De acordo com o ídolo do Verdão, a eventual queda não seria motivo para crise em um time que recentemente teve conquistas importantes.

“Tentam jogar crises dentro do Verdão com nossa possível eliminação no Paulista. Torcedores, prestem atenção, somos os atuais campeões paulistas, da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem crise, cuidado com o que vocês leem, cuidado com as críticas que as vezes são conduzidas por antis para desestabilizar nossa torcida e equipe. Do mais, não abaixem a cabeça, senão, a tríplice coroa cai!”, escreveu Marcos.

No momento, o Alviverde é terceiro colocado do Grupo C com 12 pontos, atrás de Novorizontino, com 18, e Red Bull Bragantino, com 21.

Mesmo com o risco de eliminação, Abel Ferreira deve seguir utilizando escalações alternativas nas rodadas finais do estadual. Para o treinador, a competição tem servido como forma de testar jogadores que vinham tendo poucas oportunidades.