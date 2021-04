Maré vermelha: Entenda suas causas e os efeitos

Causas humanas

As marés vermelhas acontecem por conta da rápida multiplicação de dinoflagelados, um tipo de fitoplâncton. Não há uma causa única para as marés vermelhas ou outras proliferações de algas prejudiciais, embora uma nutrição abundante deva estar presente na água do mar para suportar o crescimento explosivo de dinoflagelados.

Uma fonte comum de nutrientes é a poluição da água. Os cientistas geralmente acreditam que a poluição costeira de esgoto humano, escoamento agrícola e outras fontes contribui para as marés vermelhas, juntamente com o aumento da temperatura do oceano.

Os cientistas correlacionaram o aumento das marés vermelhas do Pacífico e outras proliferações de algas prejudiciais, com um aumento na temperatura do oceano de aproximadamente um grau Celsius, bem como nutrientes aumentados em águas costeiras de esgoto e fertilizantes.

Por outro lado, as marés vermelhas e a proliferação de algas prejudiciais às vezes ocorrem onde não há ligação aparente com a atividade humana.