Marfrig anuncia 16 oportunidades para Jovem Aprendiz; veja benefícios

Marfrig anuncia oportunidades para Jovem Aprendiz

A Marfrig anuncia novas vagas de emprego disponíveis no município de Itupeva, São Paulo. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 16 oportunidades para o cargo de Jovem Aprendiz dentro da empresa. A corporação não divulgou detalhes sobre a faixa salarial, mas citou alguns benefícios que irá fornecer aos futuros funcionários. Dentre eles estão café da manhã, refeitório interno e vale transporte.

Dentro da unidade, as principais responsabilidades dos contratados serão:

Auxiliar nas atividades operacionais e administrativas;

Fornecer suporte a equipe de trabalho;

Realizar atendimento ao cliente;

Organizar planilhas, arquivos e documentos;

Manter a organização no ambiente de trabalho.

Os interessados que desejam participar do processo de recrutamento da Marfrig devem estar cursando o Ensino Médio e possuir disponibilidade para exercer suas respectivas funções.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição e ter a chance de garantir uma vaga de Jovem Aprendiz na Marfrig devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa avaliativa da empresa.

Conheça a Marfrig

Possuindo unidades em diferentes países da América Latina, a Marfrig anuncia vagas e é líder mundial no segmento de proteínas e está operando em mais de 100 países do mundo, levando o melhor serviço para milhares de pessoas. Contando com uma equipe especializada, a empresa segue valores simples, mas que fazem total diferença no mercado e na vida dos seus clientes. São eles: Excelência, Respeito, Simplicidade e Transparência.

