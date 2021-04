Marfrig Global Foods tem 46 empregos em TODO BRASIL

A Marfrig Global Foods anuncia vagas de empregos em TODO BRASIL. Todas as oportunidades estão disponíveis em diversas regiões do país. Se você está procurando uma vaga de emprego com carteira assinada e muito benefícios, veja as informações disponíveis para se inscrever!

Marfrig Global Foods anuncia vagas de empregos

A Marfrig está divulgando mais de 40 vagas de emprego essa semana. As oportunidades, além de faixa salarial compatível com o mercado, contam com assistência odontológica, auxílio farmácia, café da manhã, restaurante interno, vale-alimentação e muito mais. Dentre os cargos disponíveis na empresa, no momento, estão:

Vigia;

Auxiliar Operacional;

Analista de Laboratório;

Supervisor Operacional;

Coordenador Industrial;

Eletromecânico;

Analista de Recursos Humanos;

Operador de Empilhadeira;

Manobrista;

Analista de Bem Estar Animal;

Analista de Administração de Pessoal;

Técnico de Enfermagem;

Apontador;

Analista Fiscal Júnior;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Líder Operacional;

Supervisor Operacional – Desossa;

Auxiliar Operacional.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação e cadastrar currículo. A Marfrig Global Foods é uma companhia que atua em vários países, e tem presença, produzindo produtos que têm o consumo por vários clientes em mais de 100 países.

Hoje, é uma das empresas com liderança em produtividade de carne bovina pelo mundo, sendo destaque em hambúrgueres. A Marfrig está buscando talentos que possam complementar a equipe de colaboradores e continuar o sucesso em vendas e distribuição.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!