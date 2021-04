Marfrig tem vagas de emprego em Mineiros; veja as oportunidades

A Marfrig tem vagas de emprego concentradas no cargo de Desossador. Ao todo, são seis oportunidades disponíveis no município de Mineiros, Goiás. Quer saber como se candidatar a uma das vagas e garantir a carteira assinada? Veja, abaixo, todas as informações que o Notícias Concursos obteve para você!

Marfrig tem vagas de emprego para Desossador

A Marfrig anunciou novas oportunidades para a função de Desossador. Ao todo, estão disponíveis seis vagas no município de Mineiros, Goiás. A faixa salarial não foi divulgada pela Marfrig, mas a empresa irá fornecer para seus futuros profissionais alguns benefícios. Veja quais são eles, a seguir:

Assistência médica;

Seguro de vida;

Vale alimentação;

Assistência odontológica.

Dentro da função, o Desossador garantirá a retirada dos ossos da peça de maneira adequada, trabalhando com facas e instrumentos semelhantes, sempre tentando manter o rendimento do produto. A escolaridade mínima para concorrer a vaga, em questão, é o Ensino Fundamental completo ou interrompido.

Como se inscrever

Os interessados que desejam adquirir uma oportunidade na Marfrig devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e encaminhar seus respectivos currículos para a etapa de avaliação da corporação. A empresa está em busca de talentos para preencher lacunas existentes!

Conheça a Marfrig

Fornecendo produtos desde 2000, a Marfrig tem vagas de emprego e é líder global na produção de proteínas e está presente em mais de 100 países do mundo, levando produtos para milhares de pessoas, atuando em mais de 30 unidades. Contando com milhares de funcionários, a empresa trabalha para levar a melhor proteína para seus clientes. Seus valores se concentram em Respeito, Excelência, Empreendedorismo, Transparência e Simplicidade.

Na América do Sul, a empresa opera no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, contando com 26 unidades, sendo considerada uma das líderes globais na produção de hambúrgueres e trazendo diversos reconhecimentos para seus profissionais.

Saiba mais sobre as vagas de emprego diárias aqui, no Notícias Concursos!