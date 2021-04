Maria Beltrão chora com caso do menino Henry e não consegue iniciar Estúdio i · .

Maria Beltrão chorou no início do Estúdio i nesta quinta-feira (8). Ela não conteve as lágrimas após assistir à entrevista coletiva sobre o caso do menino Henry, morto aos quatro anos. A apresentadora da GloboNews estava se despedindo de Cecilia Flesch, âncora do Jornal das Dez, e não conseguiu concluir uma frase.

“Obrigada, Cecilia querida, um bom trabalho aí para você… É, a gente está falando de uma realidade inominável. A gente está falando de… Ah, já vou chorar”, disse ela, sem graça e interrompendo a declaração.

“A gente está falando de algo difícil de se qualificar ou definir. O que a Cecilia acabou de mostrar, com essa entrevista coletiva, –e me desculpe por me emocionar, a gente vive em uma época difícil, né?– com essa troca de mensagens… É muito sério, muito triste. Então, eu peço licença para chamar o intervalo. Estamos aqui, eu, [André] Trigueiro e [Octavio] Guedes… Desculpem o meu descontrole emocional”, completou ela.

Os jornalistas que dividiam a bancada com Maria Beltrão se compadeceram com a situação. Guedes, então, a impediu de chamar os comerciais para prosseguir com a notícia no lugar dela até que se recompusesse.

O momento comovente rendeu demonstrações de afeto à apresentadora por meio do Twitter. Diversos seguidores a elogiaram pela sensibilidade e prestaram solidariedade.

A morte

Henry, de quatro anos, foi encontrado morto no quarto da casa de sua mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador Jairinho, na Barra da Tijuca, na madrugada de 8 de março. O casal alegou que o menino sofreu um acidente em casa e que estava “desacordado e com os olhos revirados e sem respirar” quando o encontraram. Contudo, os laudos da necropsia do menino e da reconstituição no apartamento afastam a hipótese defendida pelos dois.

Monique e Jairinho foram presos temporariamente nesta quinta-feira (8), suspeitos de tentar atrapalhar as investigações. Eles não se manifestaram ao serem detidos.

Confira o momento em que Maria Beltrão chorou e algumas reações dos internautas abaixo:

A Maria Beltrão sem conseguir iniciar o Estúdio I depois de toda a história do Henry lenda ❤️ pic.twitter.com/wWN3fRsbiv

— wilker (@candyymanx) April 8, 2021

Sem palavras para descrever a profissional GIGANTE que Maria Beltrão é, não tem porque se desculpar, somos humanos e diante de tanta tragedia, diante de uma notícia tão desumana quanto essa, é impossível não deixar as nossas emoções falarem mais alto. #estudioipic.twitter.com/wBA3gzS4Qw

— ana lu (@anetelu) April 8, 2021

O choro da Maria Beltrao, traduz o que todos nós estamos sentindo nesse momento: ESGOTAMENTO MENTAL. Todo dia milhares de mortes, ações do governo que prefiro nem comentar e hj, depois de tudo isso, falar desse monstro que matou a pancadas uma criancinha de 4 ANOS. #Estudioi

— Stay Safe 😷 (@MStudartR) April 8, 2021

@estudioi parabéns Maria Beltrão . O caso Henry iluminou você para esse pequeno discurso sobre igualar Romênia ao Brasil.Essa comparação de quererem agora no Brasil voltar com o lula e expulsarem Bolsonaro e seu governo que luta contra os tentáculos da corrupção é uma tristeza

— Clarice Piovesan (@ClaricePiovesan) April 8, 2021

Maria Beltrão nos representa! :'(

— Cris Ballack (@CrisBallack) April 8, 2021

Alguém abraça Maria Beltrão, por favor

— tuts (@perdiojeito) April 8, 2021

maria beltrão é gigante

— pedro ✨ (@yonceivyy) April 8, 2021

@estudioi, muito bem, Maria Beltrão! Não é doutor, nem JairiNHO! E ela NÃO É MÃE! Me poupo do verbo de um palavrão. 🙏🌺💕

— Samashti (@Samashti2) April 8, 2021

