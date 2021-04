Maria Isis leva José Alfredo à loucura com maratona na cama; veja fotos · .

Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) deixará José Alfredo (Alexandre Nero) louco de desejo em Império. Em mais uma visita à amante, o comendador será arrastado para a cama na novela das nove. A dupla bagunçará os lençóis durante um longo tempo, protagonizando uma verdadeira maratona sexual.

O tórrido encontro acontecerá nesta terça (20) no folhetim de Aguinaldo Silva. Cansado de mais um dia exaustivo na administração da joalheria Império, o marido de Maria Marta (Lilia Cabral) encontrará relaxamento nos braços da ninfeta.

“Meu comendador…”, suspirará a moça. Ela pulará no colo do veterano assim que ele adentrar seu apartamento. “Você me trata como se eu fosse um ursinho de pelúcia…”, responderá o ex-amante de Eliane (Malu Galli).

“Eu tava quase morrendo de saudade”, confessará a jovem, cheia de amor para dar. O casal se beijará com paixão, e Maria Isis fará um pedido ousado para seu amante: “Me chama daquilo em inglês, chama”.

“My sweet child [Minha criança doce]…”, dirá o comendador no ouvido da personagem de Marina Ruy Barbosa. A filha de Severo (Tato Gabus Mendes) ficará arrepiada com a declaração e lhe fará um convite.

“Sabe o que tem lá dentro? Uma cama arrumadinha pra gente desarrumar”, soltará a menina atrevida. José Alfredo entenderá o recado. A dupla terá uma noite de sexo e trocará juras de amor.

Jantar indigesto?

Entre uma transa e outra, o pai de Maria Clara (Andréia Horta) se arriscará na cozinha e preparará um jantar romântico. “Gostei de ver, caprichou. Parecendo até comida de restaurante”, observará Maria Isis. Porém, o comendador estará interessado em criticar o trabalho da garota com a arrumação da mesa.

“Minha mulher ia dizer: ‘A mesa tá mal posta’. Que a taça tinha que ser do lado direito, copo de água antes e as facas viradas pra dentro”, soltará o rabugento. A ninfeta se sentirá mal com o comentário e pedirá desculpas.

“Não peça. Minha mulher é uma chata com essa coisa de etiqueta, mas não custa aprender também. Você é inteligente, e eu sou paciente. Um dia você vai aprender tudo”, assegurará o personagem de Alexandre Nero.

Confira algumas fotos da cena do casal:

Maria Isis fará pedido ousado

José Alfredo leva a amante no colo

Momento de paixão entre os personagens

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das nove, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das nove que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

