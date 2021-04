Maria Marta é castigada por espiar o ‘sagrado’ e enfrenta cobra a paulada · .

Maria Marta (Lilia Cabral) será castigada por espiar um momento “sagrado” de José Alfredo (Alexandre Nero) em uma caverna no Monte Roraima em Império. Depois de aparecer no local sem ter sido convidada, a madame enfrentará a pauladas uma cobra que a atacará na novela das nove da Globo.

O comendador estará com um diamante gigante nas mãos e ouvirá um barulho dentro do lugar subterrâneo. Ele apontará a lanterna e perguntará: “Tem alguém aí?”, dirá, sem ouvir resposta.

Escondida atrás de uma pedra do lado de fora, a personagem de Lilia Cabral tentará manter silêncio para não ser descoberta, mas dará de cara com uma cobra. “Você não vai me impedir de entrar aí, eu sou mais eu”, sussurrará a dondoca ao bicho peçonhento.

Ela vai tentar se manter estática enquanto buscará alcançar um pedaço de madeira. Ela pegará o pau e desferirá golpes no animal. Maria Marta será agressiva e conseguirá matar a cobra, dando um fim ao seu sufoco.

“É aqui o santuário do José Alfredo, uma catedral gótica”, soltará a madame, adentrando na caverna. Ela, porém, será castigada de novo. A dondoca usará o celular para iluminar o local, mas o aparelho cairá de suas mãos e sumirá. No breu, a ambiciosa terá de bater em retirada.

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das 21h, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

