Maria Ribeiro revela motivo de separação de Caio Blat: ‘Votou no Aécio’

Maria Ribeiro e Caio Blat foram casados por mais de 10 anos e formaram um casal na novela Império, que está sendo reprisada pela TV Globo.

Em entrevista para o Jornal O Globo, Maria contou o motivo do afastamento: “Sempre achei que dava para cada um do casal votar em uma pessoa. Mas, em 2014, o Caio votou no Aécio (Neves)”, relembrou Ribeiro.

“Eu falei: ‘Car#lho’. Posso achar a Dilma sem talento nem para ser síndica, mas acho que é aquela coisa ‘por baixo da pedra’ do (Fernando) Pessoa: tem uma parada que é do mal e outra que é do bem. Impressionante como a política foi ocupando tudo, né?”, disse ao jornal.