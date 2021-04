Marido de Ivete Sangalo é cancelado após culpar funcionária por infectá-los · .

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, tem sido criticado no Twitter desde a última sexta-feira (9), após culpar sua funcionária por levar coronavírus para dentro de casa. Ele disse, em live com Regina Casé, que pegou Covid-19 junto com a cantora e o filho, Marcelo, depois que a cozinheira tirou folga e retornou ao trabalho.

“A gente está mais tranquilo até para ir pra algum lugar, porque a gente estava muito entocado, e o Covid chegou por uma funcionária, uma cozinheira. Então, assim, o que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui, folgar, enfim… Ela acabou trazendo para cá. Mas enfim”, declarou.

Neste momento, a atriz, que deu vida à doméstica Lurdes –sucesso na novela Amor de Mãe–, e a tantas outras profissionais do lar na ficção, ficou com uma expressão aparentemente de desconforto e não respondeu nada ao nutricionista.

A reação da artista veterana rendeu comentários na rede social. “E a Regina Casé, que é um tipo de representante das domésticas, cozinheiras e diaristas por sua representação, teve que engolir uma jaca ouvindo a merda do marido da Ivete”, detonou o internauta Paulo Henrique Volpi.

“A cara da Regina Casé se fechando a cada palavra que sai da boca do marido da Ivete”, completou Rennan.

Em outro momento do bate-papo, Daniel passou uma informação errada sobre a doença ao afirmar que a família está imunizada por já ter sido infectada pelo vírus. “Graças a Deus foram só sintomas leves. Marcelinho, eu, Ivete estamos meio que vacinados agora, né? Mas estamos com cuidados redobrados, isolados”, disse.

Assista ao momento da declaração de Cady sobre a cozinheira a partir dos 53 minutos e 35 segundos do vídeo abaixo, e confira algumas reações no Twitter:

A Regina Casé, no vídeo com o marido da Ivete, representou a gente na vida “se saindo” dos amigos sem noção na pandemia.

— thicico (@thicico) April 10, 2021

a CARA da Regina Casé escutando o marido da @ivetesangalopic.twitter.com/4eqA0N92Bh

— Eu sou a Gabi Terra (@hbiterra) April 9, 2021

E a Regina Casé que é um tipo de representante das domésticas, cozinheiras e diaristas por sua representação, teve que engolir uma jaca ouvindo a merda do marido da Ivete.

— Paulo Henrique Volpi (@PauloVolpi) April 10, 2021

A cara de Regina Case ouvindo o marido da Ivete pic.twitter.com/o1hhoOriBq

— Ícaro (@IcaroPaixao_) April 9, 2021

Regina Casé perguntando ao marido de Ivete sobre a cozinha! pic.twitter.com/Sm8KBSKYlL

— Fadú 🏳️‍🌈🐾 (@fadubady) April 10, 2021

É de bom tom?

Marido da Ivete além de expor a Cozinheira (sendo q a Regina Casé defende a classe por ter feito filme sobre) falando q todo mundo da família foi carimbado por ela…

Ainda fala q a família tá imune (“vacinado”) por ter contraído a doença, então podem ir visitá-la.. https://t.co/kXcMnf6QT9

— Bananas is My Business (@bananasbusiness) April 10, 2021

Quando a Regina Casé ouviu o marido da Ivete dizer que a culpa era da empregada, algo dentro dela morreu.

— Pernalonga Debochado (@Heraclitadefeso) April 10, 2021

A cara da Regina Casé se fechando a cada palavra que sai da boca do marido da Ivete https://t.co/WZTCPTESJe

— Re Nas X (@QuaresmaRennan) April 10, 2021

A cara de pânico de Regina Casé se transformando em sinais de revolta contida a cada frase proferida pelo marido de Ivete Sangalo…

— Natã Souza (@umantropologue) April 10, 2021

quase não consegui assistir o vídeo do marido da ivete até o final de tanta vergonha que senti do que ele tava falando.. a cara da Regina Casé de desconfortável foi nítida… sei nem o que falar, apenas sentir

— Gi 🌴 (@gidionizio) April 10, 2021

1:11: o marido da ivete sangalo conversando com a regina casé https://t.co/MZSpEOvOfX

— linda & bárbara (@_renancarmo) April 10, 2021

Não sei o que é pior… A fala elitista do marido da Ivete ou as pessoa achando que Regina Case ficou envergonhada, quando ela é tão elitista quanto eles kkkk https://t.co/XLTDW9PzB4

— assexual 🌵🌎 (@thal_louco) April 10, 2021

Por que a Regina Casé entrevistou esse nada?

Só agora fiquei sabendo que trata-se do marido da bosta da Ivete Sangalo. https://t.co/swHYaoSpUH

— Cal Gomes (@Cal_Ipanema) April 10, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia