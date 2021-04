Marido de Paulo Gustavo comemora melhora do humorista: ‘vivendo novas alegrias’

Nesta segunda-feira (26), Thales Bretas usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o estado de saúde marido, Paulo Gustavo. Anteriormente, um boletim enviado à imprensa informou que o artista tem apresentado sinais de melhora.

Além de falar sobre os sinais de recuperação e que Paulo Gustavo permanece intubado, o boletim informa que foi detectada uma pneumonia bacteriana no último domingo (25), mas está sendo “efetivamente tratada”, e que “o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos”.