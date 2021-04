Marido de Paulo Gustavo se apega à fé e detalha luta do humorista contra Covid-19 · .

Thales Bretas usou as redes sociais neste domingo (11) para atualizar os fãs de Paulo Gustavo sobre a sua luta contra Covid-19. O humorista segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade, enquanto o dermatologista se apega à fé e agradece as orações pela saúde do companheiro. “E à Nossa Senhora tenho recorrido muito nesses dias difíceis”, escreveu.

O médico compartilhou com os seguidores uma foto ao lado do marido em frente ao santuário de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal. “Nossa amiga Pollyana Rocha me lembrou hoje do dia em que estivemos juntos em Fátima. O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível”, disse em seu Instagram.

Ele ainda pediu que a corrente positiva em favor do comediante continuasse, pois acredita em uma intervenção divina. “E nem para Ele, nosso Deus. E essa dupla poderosa vai trazer ele de volta para casa”, acrescentou.

Paulo Gustavo está internado desde 13 de março no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ele apresenta complicações pulmonares, que já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmoraes.

Segundo o boletim médico, ele tem reagido de forma satisfatória ao tratamento, mas ainda está em situação crítica. “Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz a nota.

A família do ator se mostrou emocionada com o carinho. “Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro, e Deus está do nosso lado. Amém”, conclui o comunicado.

Confira o boletim médico de Paulo Gustavo neste domingo (11):

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade.

As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares.

Hoje, a equipe médica esclarece que:

“Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários.

A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação.

Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários.”

A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.

Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado! Amém

