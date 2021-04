Marinho ‘cobra’ atenção do Santos e indica caminho para chegar às finais da Liberta: “Mais importante será isso”

Sob o comando de Ariel Holan, o Santos tenta deixar para trás a imagem de equipe desorganizada que tinha quando ainda era comandado por Cuca. Fora de campo, a nova diretoria também tem a missão de reorganizar o clube administrativamente. O início de trabalho de ambos os seguimentos tem sido satisfatório para a maioria dos torcedores.









Ainda com dificuldades para fazer o pagamento das dívidas deixada pelas antigas gestões, o presidente Andrés Rueda ainda não conseguiu retirar o bloqueio da Fifa que impede o Peixe de fazer contratações. Sendo assim, Holan precisa trabalhar com o elenco que já está na Vila Belmiro, além de promover atletas da base para compor o seu plantel.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Nomes como de Ângelo, Sandry, Vinícius Balieiro e Bruno Marques fazem parte do time do técnico argentino e revezam entre si na equipe titular. Um dos pilares do grupo como “veterano”, Marinho “cobra” atenção do Santos que encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (20), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

“Apesar de já termos jogado a fase preliminar da Libertadores, a estreia nesta etapa de grupos é diferente. A gente sabe da responsabilidade que terá nestes jogos. Temos que iniciar bem, com o pé direito, vencendo e fazendo uma boa apresentação diante de uma equipe difícil como a do Barcelona”, disse o camisa 11 em contato com o ge.com.

DIA DE SAAAAAANTOOOOOOOSSSSSSS ��️�� ᵖᵘᵗᵃ ᵠᵘᵉ ᵖᵃʳᶦᵘ ᵗᵒᵈᵒ ᵈᶦᵃ ᵉˢˢᵃ ᵐᵉʳᵈᵃ — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

April 20, 2021





“Temos que ter regularidade nestas partidas da fase de grupos. O mais importante será isso para chegarmos às finais. O grupo está bem, motivado e vai fazer de tudo para conquistar seus objetivos na disputa. Se vamos chegar à final, não sabemos. Vamos com tudo para que esse ano o Santos tenha grandes resultados na disputa”, concluiu o atacante.