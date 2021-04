Marinho pede desculpa e Holan manda recado para o atacante: “Isso é lógico”

O Santos está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Peixão empatou por 2 a 2 diante do San Lorenzo no Mané Garrincha, mas como tinha feito um resultado expressivo na Argentina, não teve sustos e mais uma meta foi batida na atual temporada do clube.









A situação que mais chamou atenção foi na hora da substituição do atacante Marinho. O jogador saiu muito irritado e ignorou o cumprimento de Ariel Holan. O artilheiro foi muito criticado nas redes sociais pelo gesto e a torcida cobrava uma atitude do atleta, tendo em vista que foi muito deselegante com o comandante santista.

No Instagram Oficial, Marinho pediu desculpa pela postura após a substituição e classificou a má conduta como péssima. O medalhão ainda ressaltou que tem muita gratidão de vestir a camisa do Alvinegro Praiano e afirmou que respeita toda e qualquer decisão que venha da comissão técnica do treinador argentino.

“(…) Jogador nenhum acima do clube ou faltar com respeito ao treinador, porém já pedi perdão ao treinador diante do grupo, nunca tomei atitude assim com treinador nenhum, fica aqui minhas desculpas, justo eu vir aqui e falar! (…)”, disse Marinho.

Na entrevista coletiva, Holan entendeu como normal a chateação do atacante: “”É normal. O Marinho é um jogador muito importante para nosso time. É lógico que ele não quer sair, isso é lógico”, afirmou.