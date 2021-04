Marinho se incomoda com pergunta sobre queda de rendimento após Covid

Na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Barcelona, do Equador, na noite de terça-feira, na Vila Belmiro.

Após o jogo, Marinho defendeu o técnico Ariel Holan por mais uma atuação ruim da equipe. E quando a pergunta foi sobre sua queda de rendimento, o atacante ficou irritado com a situação.

– Isso é uma crítica? Eu não jogo sozinho, não! Vou me dedicando ao máximo. Fiquei muito tempo sem jogar, acredito que é meu terceiro jogo como titular, vou evoluindo a cada jogo. Se tivéssemos ganhado, a pergunta talvez seria diferente, mas vida que segue – disse Marinho na coletiva de imprensa virtual, após o confronto.

Marinho foi eleito Rei da América na temporada passada após ser um dos destaques do Peixe na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores. Mas logo após a competição o atacante sofreu uma lesão e depois pegou Covid. Devido as duas situações, ele ficou mais de dois meses sem jogar, perdendo inclusive o início dessa temporada, que ele soma cinco jogos, um gol e nenhuma assistência.