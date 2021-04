Marjorie Estiano revela apelido inusitado de Rafael Cardoso; saiba qual · .

Marjorie Estiano revelou o apelido inusitado de Rafael Cardoso durante participação no Encontro com Fátima Bernardes desta quinta (15). A atriz chama o colega carinhosamente de “pescoço”. Amigos de longa data, a dupla já contracenou como par romântico em A Vida da Gente (2011), foram irmãos em Lado a Lado (2012) e estavam no elenco de Império (2014).

“Eu acho que o Rafael foi fazer um trabalho de um personagem que era muito forte, mas aí eu encontrei com ele de novo [no filme] O Tempo e o Vento [2013]. Eu olhei e a primeira coisa que eu falei foi: ‘Rafael, que pescoço é esse?’ Fez a gente morrer de rir, e aí ficou [o apelido] pescoço”, relembrou a artista.

Além de relembrar o momento curioso dos dois, a intérprete de Manuela na trama de Lícia Manzo disse que também convive com um novo lado do ator. Ele é fazendeiro e empreende no projeto Fazenda Casulo Orgânico.

O artista tem uma propriedade no interior do Rio de Janeiro onde planta alimentos orgânicos e atende pequenos produtores e consumidores.

“Rafael se transformou em um fazendeiro. Ele passa uma paz, uma tranquilidade. O bicho pode tá pegado que ele não sai do tom”, disse Marjorie.

Onipresente

Além de ouvir o depoimento da amiga, Rafael Cardoso participou do matinal da Globo para comentar sua “supremacia” nas novelas da emissora. Atualmente, ele está no ar nas reprises de Ti Ti Ti (2010), A Vida da Gente, Império e na recapitulação de Salve-se Quem Puder.

“[Tem] quatro salários?”, brincou André Curvello, sobre a longa lista. Aos risos, o ator disse estar satisfeito com o trabalho em tela e afirmou que não é de ficar vendo seus antigos papéis para analisar o que poderia ter melhorado. “É um exercício de olhar para trás com gratidão sem críticas”, pontuou.

Mas Cardoso também admitiu que se esforçou muito para entregar uma boa atuação no folhetim reprisado na faixa das seis atualmente. O advogado Rodrigo foi seu primeiro protagonista.

“Foi um momento crítico de cobrança minha, cobrança externa. Medo de saber como lidar [com o trabalho] apesar de estar na oficina [de atuação] há um ano”, confessou ele.