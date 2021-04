Marketing Digital – área de atuação e salários

A área de Marketing Digital é uma das queridinhas dos candidatos e das empresas contratantes, e os salários nesta área podem variar entre R$ 2.896,00 até R$ 65.000,00.

Segundo o site Guia da Carreira para profissionais que ocupam cargos de liderança na empresa os salários podem variar e chegar até R$65.000,00.

Embora o mercado de Marketing Digital seja bastante concorrido, ele é uma das áreas que mais cresce no Brasil.

O mercado do Marketing Digital

Vivemos num mundo completamente digital: compras online, transações financeiras completamente digitais, criptomoedas, etc…

Então qual seria a empresa que não gostaria de ganhar destaque no mundo online?

Mas o que um profissional de Marketing Digital faz?

Na realidade o campo de atuação do profissional desta área é muito amplo.

Ele pode atuar em pequenas e grandes empresas, tanto da rede privada quanto pública, promovendo a marca, produtos e serviços na web.

Além disso, é este profissional que irá coletar os dados, nas mídias sociais, com a finalidade de pesquisa de mercado para definição das estratégias de Marketing e Vendas.

Como me tornar um profissional de Marketing Digital?

Primeiro, saiba que a função do profissional desta área é promover.

A marca

A pessoa

A empresa

Os produtos

Os serviços

Como profissional desta área, você precisará criar e apoiar as estratégias de divulgação e vendas, através das mídias sociais.

Em primeiro lugar, é preciso que este profissional tenha um aptidão para compreender os assuntos do momento e que captam o interesse do público em questão.

Também é necessário conhecimento em SEO (Search Engine Optimization), que consiste na otimização dos mecanismos de busca na internet.

São os seguintes cursos que capacitam o profissional:

Comunicação e Marketing

Marketing Estratégico

Propaganda e Marketing

Gestão em Comunicação

Publicidade e Propaganda

Áreas de Atuação do Profissional de Marketing Digital e Salários

Como o leque de opções neste meio é imenso, separamos algumas áreas onde é possível atuar.

Redator de Conteúdo

Aqui, o profissional terá como objetivo buscar os assuntos que mais interessam o público-alvo.

A partir deste daí produzirá o conteúdo em diferentes formatos e plataformas, avaliando as redes sociais mais ajustadas para postagem.

Segundo o portal vagas.com um redator e planejador de conteúdo para blog pode ganhar um salário médio de até R$4.012,00.

Social Media

Este profissional também integra a equipe responsável por conteúdo.

Porém, sua função é controlar as redes sociais da organização ou da pessoa.

É ele quem faz as postagens, responde aos comentários e atende solicitações enviadas por estes canais.

O site Salário divulga uma média de ganho mensal de R$3.682,00.

Analista de Mídia

Este profissional elabora estratégias e delimita a verba destinada à divulgação da marca e/ou produtos e serviços.

Isso é feito através da seleção dos canais para negociação do melhor preço e do tempo de veiculação dos anúncios em questão.

O salário do Analista de Mídia pode variar chegando a uma média de R$3.500,00.

Business Intelligence

Nesta área, chegamos a um nível mais tático da divulgação.

O Business Intelligence (BI) tem papel mais analítico.

Este profissional precisa ter habilidades com números, planilhas, coleta e manipulação de dados e, em conjunto, deve ser hábil em comunicação.

Dados informam que o salário médio desse profissional no Brasil é de R$4.200,00.

Social CRM

No Social CRM temos a união entre as funções do BI e as da equipe de Conteúdo.

A sigla significa Customer Relationship Management, que em português, significa Gestão de Relacionamento com Cliente.

Ou seja, com base nas análises de dados, ele define a melhor forma e o melhor momento de se comunicar com o cliente.

Conforme dados divulgados no site trampos.com este profissional pode ganhar em média R$6.000,00.

