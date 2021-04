Marlene Mattos faz B.O. contra Xuxa e a acusa de calúnia em entrevista

Marlene Mattos abriu um Boletim de Ocorrência contra Xuxa Meneghel na 42ª DP do Rio de Janeiro. As informações foram publicadas originalmente pela coluna de Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”, nesta quarta-feira (14).

A ex-produtora e diretora da Rainha dos Baixinhos, com quem está rompida há anos, acusa a apresentadora de calúnia por conta de uma entrevista dada por Xuxa à “Revista Veja” em janeiro. Na ocasião, a loira afirmou que foi “roubada, enganada, usada e manipulada” quando trabalhavam juntas.









“Descreve-se neste momento trecho da entrevista onde resta claro o crime cometido pela Autora. O entrevistador faz a seguinte pergunta: ‘Antes de assumir o controle de sua carreira e negócios levou muitos golpes?'”, diz um trecho do Boletim reproduzido na coluna.

Em seguida, reproduz-se a resposta de Xuxa: “Olha, eu poderia ser duas ou três vezes mais rica. Fui tudo o que as pessoas imaginam: enganada, usada, manipulada, roubada. Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela”.

“Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo sem vergonha que fui inocente, boba, burra mesmo”, prosseguiu a apresentadora na entrevista, em trecho selecionado no B.O.

Marlene Mattos e Xuxa foram amigas e trabalharam juntas durante vários anos na Globo. A amizade e a parceria profissional terminaram em meio a brigas e acusações de ambas as partes. O B.O. foi aberto por Marlene poucos dias depois da publicação da entrevista, mas só no fim de março foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Rio, e tramita no 9º Juizado Especial Criminal.