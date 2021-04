Marlone e Fellipe Bastos são oferecidos ao Botafogo e Glorioso analisa a contratação dos dois jogadores

Sendo um dos clubes do futebol brasileiro que mais fez contratações na atual temporada, o Botafogo não para no mercado de transferências. Até o momento, foram anunciados pelo Fogão os seguintes jogadores: Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Joel Carli, Rafael Carioca, Pedro Castro, Ricardinho, Matheus Frizzo, Marcinho, Felipe Ferreira, Marco Antônio e Ronald.

Porém, sem ter o elenco fechado o Glorioso pode ter mais novidades nos próximos dias. Visando qualificar o grupo, o meia Marlone e o volante Fellipe Bastos podem ser os novos reforços do clube carioca. A informação é do site Plantão Enfoco. Ambos foram oferecidos ao clube pelo empresário Carlos Leite.

Revelado pela própria categoria de base do Botafogo, o volante Fellipe Bastos está sem clube após ter deixado o Vasco da Gama. Aos 31 anos de idade, o atleta disputou 19 partidas com a camisa da equipe carioca na temporada passada e marcou quatro vezes. O jogador também já defendeu outros clubes como Grêmio, Sport e Corinthians.

Fellipe Bastos: sem clube em 2021 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Já Marlone, meio-campista de 29 anos estava fora do país. O último clube do jogador foi o Suwon FC, da segunda divisão da Coreia do Sul. Antes, no futebol brasileiro, vestiu a camisa de equipes como Corinthians, Sport, Goiás, Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco. A direção do Botafogo ainda não se pronunciou sobre as contratações dos dois jogadores.

A próxima partida do Glorioso será nesta quarta-feira (13), fora de casa, contra o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil.