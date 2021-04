Marquinhos faz gol em novo mata-mata pelo PSG e atinge marca que só dois conseguiram na história da Champions

A vitória não veio para o Paris Saint-Germain, mas o brasileiro Marquinhos pode ter alguns motivos para comemorar. Autor do primeiro gol da partida e único de seu time no 2 a 1 para o Manchester City, o zagueiro atingiu algumas marcas pessoais.

O camisa 5 do clube francês marcou gol pela segunda partida seguida em que entrou em campo na Uefa Champions League, sendo seu segundo gol em uma semifinal do torneio, uma vez que ele marcou contra o RB Leipzig na última temporada.

Além disso, de seus últimos cinco gols pelo torneio continental, quatro foram nas quartas ou semifinais, uma vez que ele marcou, também, contra a Atalanta na última temporada. Seu outro gol foi na fase de grupos, contra o Manchester United.

Dentro do elenco do PSG, Marquinhos também está empatado como principal artilheiro do time a partir das quartas de final, com os dois tendo dois gols marcados.

Por fim, o zagueiro brasileiro pode dizer que está em uma mesma estatística que Cristiano Ronaldo. O defensor é somente o terceiro jogador a marcar gols nas quartas de final e semifinal em duas temporadas seguidas. O outro é Griezmann, que marcou pelo Atlético de Madrid.

Agora, atrás do placar, o PSG de Marquinhos terá que vencer por 2 a 0 ou mais em Manchester para conseguir avançar para a final pelo segundo ano seguido. Caso marque três gols, o time só precisará de uma vantagem simples no número de gols.