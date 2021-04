Marquinhos se irrita com derrota do PSG na Champions e dispara: “Levamos dois gols estúpidos”

Na última semana, o mundo do futebol parou com o anúncio da polêmica Superliga. A união de 12 clubes com o intuito de criar um novo campeonato foi visto por muitos como uma ideia elitista e que tinha como unica inteção a arredação de dinheiro em meio ao caos sanitário e financeiro que vive o mundo. No entanto, a ideia parece estar indo por água abaixo.









Além da Superliga, outro tema que movimenta os bastidores do futebol mundial é a janela de transferência. Nomes como Messi, Mbappé, Haaland e, claro, Neymar, não deixam de ser falados. O brasileiro, no entanto, deve permanecer no Paris Saint-Germain. Em entrevista à emissora “RMC”, o camisa 10 revelou que está muito próximo de renovar seu contrato.

Manter Neymar e Mbappé se tornou a tarefa “mais fácil” do PSG neste momento. O grande desafio dos franceses é avançar para a próxima fase da Champions League. Na última quarta-feira (28), a equipe comandada por Mauricio Pochettino foi superada pelo time de Pep Guardiola, o Manchester City, por 2 a 1. O autor do gol do PSG, Marquinhos, se irritou.

“(No segundo tempo) Não podíamos combatê-los bem. Você tem que ser inteligente, ver as estratégias que podem ser postas em prática. Levamos dois gols realmente estúpidos, são detalhes, é a Champions League. Você tem que gerenciar melhor esses pequenos detalhes e permanecer forte nas situações de objetivo”, disse o zagueiro à RMC.

Porra mano, tomara a o PSG use a grana q ia pro Messi pra reforçar a defesa pq NÃO DA PRO MARQUINHOS CARREGAR ESE BANDO DE DOENTE Q O PSG INSISTE EM COLOCAR — passe de letra do Di Magia (@sccp_padula)

“Vamos levar personalidade, quem não acredita nisso não deve nem ir lá. É preciso ter uma mentalidade de guerreiro, fazer o que for preciso para passar. Estamos muito próximos, não devemos duvidar agora. Temos que melhorar o que não fizemos bem hoje, mas temos tudo que precisamos para reverter a situação. Você tem que acreditar nisso e ser forte”, concluiu.