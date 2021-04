Marta recebe primeira dose da vacina contra covid-19 nos Estados Unidos

A rainha Marta recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta segunda-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. Além da brasileira, outras atletas e integrantes da comissão técnica também receberam a dose do imunizante da Pfizer em campanha realizada pelo Orlando Pride.

Seis vezes eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta recebeu a primeira dose do imunizante e celebrou o momento nas suas rede sociais. A aplicação da dose foi possível pela liberação no estado da Flórida para vacinação de pessoas acima de 16 anos.

O Orlando Pride estreia no próximo dia 10 de abril na temporada NWSL (National Women’s Soccer League) diante do Racing Louisville FC pela Challenge Cup.