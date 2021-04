Mas já? Sampaoli constrange e irrita jogadores no dia a dia e causa desgaste no Olympique, diz jornal

Jorge Sampaoli trocou o Atlético-MG, com quem ainda tinha mais um ano de contrato, pelo sonho de voltar ao futebol europeu e assumir o Olympique de Marselha. Mas as coisas não andam lá tão boas na nova casa – e por culpa do próprio técnico.

Em reportagem publicada neste sábado (10), o jornal L’Equipe relatou os primeiros sinais de desgaste de Sampaoli com o elenco do Olympique.

Os jogadores estariam insatisfeitos com o comportamento do técnico nos treinos. Sampaoli costuma gritar e reprovar frequentemente cada movimento ou ação que considera errada dos atletas.

O método do argentino seria motivo de constrangimento dos jogadores e até mesmo de confusão. De acordo com o L’Equipe, os atletas de linha reclamam do quanto precisam correr nos treinos, enquanto os jovens da base têm resistido a completar as atividades no time de cima.





Sampaoli tem pouco mais de um mês de clube e soma apenas quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. O Olympique é o sexto colocado do Campeonato Francês e precisa chegar pelo menos em quarto para atingir o objetivo, que é disputar a próxima Uefa Champions League.

Sampaoli assinou contrato com o time francês até junho de 2023. O Olympique é o segundo time europeu que o técnico dirige, depois de uma passagem pelo Sevilla, na temporada 2016-17.