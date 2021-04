Massa pede chances no Mineiro e Damiani expõe Guilherme Santos: “Felipe Felício está mais pronto”, admite gerente da base do Galo

Aos poucos, o Atlético vai se tornando uma das potências nas categorias de base do país. Tanto é que, em 2020, o Galo se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jovem Guilherme Santos foi o artilheiro com 13 gols e se valorizou ainda mais para ser utilizado no time profissional a partir do Mineiro. O problema é que o atacante contraiu Covid-19 no início da temporada e, quando retornou, a direção optou por emprestá-lo novamente ao Coimbra.









O contrato de empréstimo ao time do interior expirava em junho, porém Guilherme fez acordo e decidiu rescindir com o Coimbra após pouco mais de um mês. Foram apenas quatro jogos e nenhum gol marcado no Estadual. Retornou à Cidade do Galo e se juntou novamente ao time sub-20, em que ainda tem idade para jogar – completa 20 anos em maio.

De acordo com os colegas Guilherme Frossard e Pedro Rocha, do GloboEsporte.com, há chance de o artilheiro ser novamente cedido para outro clube até o fim da temporada. A tendência de novamente descartá-lo do grupo de Cuca deixa grande parte da Massa inconformada.

Guilherme está de volta ao Atlético, mas a princípio foi reintegrado ao sub-20 (Foto: Bruno Cantini/Atlético)



Muitos torcedores pedem uma chance a Guilherme, especialmente no Mineiro, que geralmente serve de parâmetro para vários jogadores da base. Além disso, o ataque do Galo vem deixando a desejar neste início de temporada. Nomes como Vargas, Marrony, Sasha e Sávio andam sem empolgar e podem dar espaço ao artilheiro do último Brasileirão Sub-20. Para se ter uma ideia, nem Hulk vem sendo titular.

Em entrevista ao canal “Bica Galo”, do colega Marco Geves, na última quinta-feira (15), Erasmo Damiani, gerente das categorias de base do Atlético, rasgou elogios a Guilherme, porém crê que “lhe falta cabeça. O Felipe Felício é um jogador mais pronto que ele”.

Vale lembrar que Guilherme tem contrato em BH até dezembro de 2023 e possui multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 336 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. Ele foi relacionado por Jorge Sampaoli para alguns jogos na última temporada, mas nunca entrou em campo.