Massa perde a cabeça com 59 cruzamentos na Venezuela e explicação piora: “Não adianta criar 30 chances e só fazer 1 gol”, dispara Cuquinha

Nesta quarta-feira (21), o Atlético deu seu pontapé inicial na Copa Libertadores e empatou com o Deportivo La Guaira em 1 a 1, em jogo disputado na Venezuela. O desempenho não agradou a massa do Galo, que criticou bastante o fato de Zaracho, autor do gol de empate, começar a partida do banco de reservas, bem como, a ineficiência dos cruzamentos também vou bastante reclamada.









Durante a partida, o Galo cruzou 59 bolas na área do time venezuelano e arrematou em direção ao gol 29 chutes. Mas destes números, apenas 16 cruzamentos foram certos e 9 bolas chutadas tiveram o gol como endereço. Cuca não comandou a equipe do banco e Cuquinha foi o técnico interino da equipe, após a partida, o substituto de Cuca comentou:

“No 2º tempo, tivemos a posse de bola, criamos várias oportunidades, mas, em um jogo como o de hoje, a única coisa que você não espera é sair atrás. Saímos atrás e tivemos que correr atrás do resultado. Você vai perdendo a confiança com o passar do tempo. Empatamos, criamos oportunidades para vencer e não vencemos”, declarou.

Cuquinha comandou o Galo interinamente na estreia da Libertadores

Foto: Flickr Oficial Clube Atlético Mineiro – autor: Pedro Souza



O interino completou com uma explicação para a falta de competência nos cruzamentos e finalizações: “Mas não tem que ficar lamentando. Temos que melhorar a parte ofensiva. Não adianta criar 30 chances e só fazer um gol. Temos que criar, mas também fazer mais gols. Tem que trabalhar agora, não adianta ficar se lamentando, falta muita coisa para nosso time. Não estamos contentes com o que mostramos. Não era nosso propósito cruzar tantas bolas como cruzamos. Inclusive não treinamos desse jeito. Mas o jogo ofereceu isso, então o recurso que a gente tinha era cruzar bolas na área”.

A ausência de Cuca na partida foi por conta de sua expulsão na decisão da Libertadores 2020, quando era o técnico do Santos na final contra o Palmeiras. O próximo compromisso do Atlético pela Libertadores acontece na terça-feira, diante do América de Cali, em partida que acontece no Mineirão.