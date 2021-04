Master of None: 3ª temporada pode estrear em maio na Netflix

Após quatro anos de espera, os fãs de Master of None já podem comemorar! Afinal, a Netflix finalmente confirmou que a 3ª temporada da série chega ao streaming muito em breve.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, a plataforma ainda divulgou outros lançamentos importantes, como as novas temporadas de Quem Matou Sara? e Lucifer, que retornam em maio.

A série foi criada por Aziz Ansari junto de Alan Yang. Contudo, o que mais chamou a atenção dos espectadores foi a sua distribuição um tanto quanto incomum, tendo em vista que a 1ª temporada foi lançada em meados de 2015 e a 2ª temporada só chegou à Netflix dois anos depois.

No entanto, as expectativas são altas para o desenvolvimento dos novos episódios. Espera-se que a 3ª temporada de Master of None dê bastante foco à Denise (Lena Waithe). Algumas notícias anteriores ainda garantiram que a atriz Naomi Ackie se juntaria ao elenco.

Confira a publicação completa no Twitter:

Here’s just a taste of what’s coming to Netflix (in The US) this May! pic.twitter.com/adTg3mwxEd — Netflix Queue (@netflixqueue) April 21, 2021

Master of None: polêmicas podem ter reforçado hiato da série da Netflix

Mesmo com as premiações importantes que a série recebeu ainda em 2017, algumas polêmicas podem ter reforçado o hiato da produção na Netflix. Vale destacar, nesse sentido, que Aziz Ansari foi acusado de assédio sexual, em 2018, com uma história que viralizou na internet.

Apesar de alguns colegas, como Bari Weiss e Caitlin Flanagan, o defenderem, o ator e roteirista também entrou em hiato e chegou a se mudar para Londres. Em 2019, iniciou uma turnê de stand-up, transmitida como especial na Netflix, dirigida pelo cineasta Spike Jonze.

“De vez em quando, eu também me senti envergonhado. E ainda me senti péssimo por essa pessoa se sentir assim”, revelou Ansari ao público na turnê.

Vamos aguardar pela estreia da 3ª temporada de Master of None!