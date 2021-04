Mata dos Cocais: Entenda esse importante ecossistema 

A Mata dos Cocais constitui um dos ecossistemas do Brasil localizado na região Nordeste entre o bioma da Amazônia, Caatinga e Cerrado.

Pode aparecer em questões de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Acompanhe o artigo e fique por dentro do assunto!

Características da Mata dos Cocais

A Mata dos Cocais acaba sendo considerada uma “mata de transição” e localizada no meio das florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão, caatinga.

Assim, o clima da região depende do local, sendo a oeste predominantemente equatorial úmido e semiárido a leste, e com temperaturas médias anuais de 26°C, geralmente com verão chuvoso e inverno seco.

Está localizada no Planalto do Maranhão-Piauí, ocupando parte dos estados:

Maranhão

Piauí

Ceará

Pará

Tocantins

O ecossistema acaba denominado como Mata dos Cocais, justamente pela forte quantidade de cocais, onde o extrativismo vegetal é a fonte de renda de muitas famílias.

A saber, da flora desse ecossistema, destacam-se dois tipos de palmeiras, são elas:

Babaçu : Conhecido como coco-de-macaco, trata-se de um símbolo desse ecossistema, estando presente no Maranhão e Piauí e regiões mais úmidas.

Carnaúba : Presente na parte mais seca do ecossistema e são utilizadas na produção de cera, glicerina, óleo e o álcool, além das suas fibras, tratam-se de materiais essenciais para a economia da região.

Os produtos extraídos das duas plantas possuem forte valor econômico, afinal, são usados por indústrias dos ramos:

Farmacêutico

Cosmético

Alimentício

Celulose

Entre outros

Além disso, a economia na região da Mata dos Cocais também é sustentada pela pecuária e cultivo de arroz, soja e algodão.

Todavia, a região configura-se por deter a maior produção extrativista vegetal do país.

Questões ambientais

Segundo especialistas, a Mata dos Cocais é uma floresta secundária por surgiu do desmatamento de ecossistemas anteriores.

Ela possui cerca de 3% do território brasileiro, no entanto sofre com o desmatamento para criação de pastagens destinadas à pecuária e pelo cultivo da soja.

Por isso, algumas espécies acabam perdendo seu habitat natural, correndo sério risco de extinção.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a Mata dos Cocais?

