Mateus Vital e defensor são prioridades na vitrine de vendas do Corinthians; Timão deseja R$ 40 milhões por meia-atacante

A gestão de Duílio Monteiro Alves no Corinthians tem como um de seus principais desafios equilibrar os cofres do clube para recuperar o poder financeiro do Timão. O caminho é gerar renda por meio de vendas de jogadores. Nos cálculos e metas do Alvinegro é preciso aproximadamente R$ 70 milhões (10,5 milhões de euros) para alcançar tal equilíbrio.









Contudo, dois nomes despontam como principais ativos para colocar na vitrine do mercado da bola: o meio-atacante Mateus Vital e o zagueiro Bruno Méndez. A informação é do jornalista Bruno Andrade, Colunista do Uol Esporte.

O defensor uruguaio conquistou a titularidade no time de Mancini e tem a possibilidade de ficar mais exposto para possíveis interessados em uma transferência. Aos 21 anos, Méndez tem sido constante presença nas convocações da seleção do Uruguai, fato que pode facilitar uma negociação, outro atrativo, é a dupla nacionalidade italiana, o que agrega ainda mais vantagens para um comprador europeu. O Timão pagou cerca de R$ 19 milhões por 70% dos direitos econômicos do zagueiro, seu contrato vai até 2023.

Bruno Méndez é uma das potenciais vendas do Corinthians – Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Com o mesmo ‘trunfo’ do passaporte italiano, Mateus Vital está na linha de frente para ser vendido, segundo a diretoria do Corinthians, é o “negócio mais provável” a ser feito pelo Coringão quando a janela de transferências for aberta em junho. O jogador já foi alvo de sondagens de dois times italianos.

O objetivo do Corinthians na negociação de Mateus Vital, é conseguir em torno de 6 milhões de euros (R$ 40 milhões). Aos 23 anos e com contrato válido até 2023, o meia-atacante abriu tratativas com o Real Salt Lake, clube da Major League Soccer, principal divisão do futebol norte-americano.