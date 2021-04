Matheus Henrique mantido, Léo Pereira titular e mais: Tiago Nunes expõe 1ª escalação no Grêmio

Depois de uma vitória por 2 a 1 sobre o La Equidad, na última quinta-feira (22), pela Copa Sul-americana, o Grêmio entra em campo diante do Ypiranga para continuar na ponta da tabela da competição estadual. A provável escalação gerava algumas dúvidas, justamente pela mudança no comando técnico.









Pela primeira vez Tiago Nunes estará à disposição do clube, substituindo Renato Portaluppi. Para o confronto, basicamente vai continuar o trabalho que vinha sendo feito por Thiago Gomes, que esteve com a equipe durante o período de transição.

De qualquer coisa, é sabido que o time não terá descanso, sem nenhum intervalo de treino entre as partidas. Porém, a tendência é que o Imortal vá a campo neste sábado (24) com o time titular, justamente para que o novo treinador possa analisar opções em busca de encontrar seus 11 preferidos. O atacante Alisson, que era considerado titular, continua de fora em decorrência de uma lesão no tornozelo.

Alisson fica fora do time titular – Foto: Fernando Alves/AGIF.



Segundo publicou o “Portal do Gremista”, a provável escalação do Imortal contra o Ypiranga: Brenno; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira (Léo Chú), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

A utilização dos principais nomes é pelo fato de que ganhar o estadual é fundamental para demonstrar aos torcedores que o time pode render mais do que jogou na Libertadores, principalmente com a chegada de Tiago Nunes.