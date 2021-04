Mathieu revela que fez contrato falso para continuar no Valencia e diz que nunca quis jogar no Barcelona

Em uma entrevista extremamente sincera ao jornal L’Équipe, o ex-zagueiro Jérémy Mathieu, que se aposentou na temporada passara pelo Sporting, revelou que nunca queria ter ido jogar no Barcelona.

Na conversa, ele salientou que, quando recebeu a oferta dos blaugranas, era capitão do Valencia e estava extremamente feliz no clube, sem querer deixar o Mestalla – ainda mais porque pensava que iria “esquentar banco” no Camp Nou, sendo um reserva de luxo.

Justamente por isso, Mathieu inventou um “contrato falso” para que a diretoria dos Ches lutasse por sua permanência, mas a estratégia acabou não funcionando.

“Eu não queria ir para o Barcelona. Quando o Barça me procurou, eu era o capitão do Valencia, estava aproveitando minha vida ali e ficava me perguntando: ‘Vou para o Barcelona para esquentar o banco de reservas?'”, lembrou.

Mathieu durante sua apresentação como jogador do Barcelona, em 2014 Getty Images

“Quando eu recebi o contrato que o Barcelona me ofereceu, redigi um novo, no qual constava um salário que era meio termo entre o que eu ganhava naquele momento e o que o Barça estava me oferecendo. Mostrei esse contrato falso ao diretor de futebol do Valencia, o Rufete, e disse: ‘Se você me pagar a mesma coisa, eu fico’. Ele disse que isso não seria problema, pois eu era importante para o time”, rememorou.

“Ligamos juntos para o presidente do Valencia, o Amadeo Salvo, e ele rejeitou na hora. O Rufete não podia acreditar. Rasguei o papei e anunciei: ‘Então eu vou embora’. Ali eu percebi que eu contava com eles, mas eles não contavam comigo”, completou.

Mathieu, por fim, jogou três temporadas pelo Barcelona, fazendo 91 jogos e marcando quatro gols.

No Camp Nou, ele ganhou uma Champions, um Mundial de Clubes, dois Espanhóis, três Copas do Rei, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

Em 2016/17, porém, começou a perder espaço, e acertou sua ida para o Sporting na temporada seguinte.

Em Lisboa, também disputou três temporadas e anunciou sua aposentadoria ao final de 2019/20, aos 37 anos.





Na carreira, ele jogou ainda por Sochaux e Toulouse, além da seleção francesa.