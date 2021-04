Matías Galarza comemora bom momento no Vasco e revela sonho de continuar no Cruz-Maltino: “Um grande passo”; torcida faz coro pela compra do jogador

Mesmo com as dificuldades financeiras, o Vasco segue se reestruturando para a temporada 2021, onde mais uma vez, tentará o acesso para a elite do futebol. Até o momento, o Cruz-Maltino apresentou 6 reforços e tem realizado bons jogos sob o comando do técnico Marcelo Cabo. E quem tem sido destaque do Gigante da Colina nesses primeiros jogos é o meio-campista Matías Galarza. O meia vem ganhando espaço com o novo comandante a cada rodada.









O paraguaio de 19 anos tem dado o que falar nos últimos jogos, fez um golaço contra o Macaé e desempenhou um bom futebol contra Fluminense e Tombense, de Minas Gerais. As boas atuações do atleta renderam elogios de Marcelo Cabo.

“O Matías fez um excelente jogo. O que ele mais entrega, além da técnica, é a intensidade. Ele conseguiu quebrar linhas, construiu por dentro, foi um “8” com a bola, um “8/10”. É um jogador jovem, evolui de parte a parte, mas nos dá muita entrega no conjunto. É um jogador muito importante”, valorizou o treinador.

Marcelo Cabo elogiou Matías Galarza. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Já Matías espera se valorizar ainda mais no Vasco e espera ser vendido ao clube em definitivo em breve: “Seria um grande passo para mim ser vendido para um clube como o Vasco. Estou emprestado com opção de compra. Tenho que jogar bem e, se não me comprarem, volto ao Olimpia, onde cresci”.

Quem apoia a continuidade do paraguaio é a torcida do Vasco. Para a grande maioria, mais vale pagar o preço que o Olimpia pede para ele do que o Independiente na época queria receber por Martín Benítez hoje no São Paulo. Os torcedores estão encantados com a raça do paraguaio: “Não vão me perder essa jóia hein,porque até mesmo nos jogos que não vai tão bem tecnicamente ele compensa com raça e disposição. Sempre é um dos mais esforçados em campo”, disse um fanático torcedor.