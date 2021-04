Matthäus diz que Flick trocará o Bayern pela seleção alemã e aponta Nagelsmann como substituto: ‘Já conversaram’

Após a eliminação do Bayern de Munique para o Paris Saint-Germain na Uefa Champions League, o ex-jogador Lothar Matthäus, em entrevista para a Sky Sports alemã, afirmou que Hansi Flick deixará o comando técnico do clube bávaro para se juntar à seleção da Alemanha ao fim da temporada.

“Já disse há duas semanas que, na minha opinião, esta é a última temporada de Hansi Flick. Disse que ele está no topo da lista da DFB (Federação Alemã de Futebol), e nada mais por muito tempo. Então, eles querem Flick e estou convencido que ele deixará de ser o treinador do Bayern após esta temporada”, disse Matthäus.

No dia 9 de março, a DFB confirmou que o Joachim Löw deixará de ser técnico da seleção após a Eurocopa, fator que aumentou os rumores de Flick para assumir a posição.

O ex-jogador ainda declarou que Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, seria o possível substituto para o cargo.

