Mattos detalha como deve ser Leila na presidência do Palmeiras e se esquiva sobre um possível retorno ao clube

Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do, Palmeiras, concedeu um entrevista neste domingo para o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Dirigente do Verdão por quase cinco anos, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, Mattos falou sobre uma possível volta ao clube caso Leila Pereira, dona da principal patrocinadora do time alviverde, seja eleita presidente do Palmeiras.

“São pessoas (Leila e seu marido, José Roberto Lamacchia) que eu tenho como amigas. Conhecendo a Leila, sei que ela vai priorizar o bem do Palmeiras, e não uma amizade. Ela vai tomar uma decisão naquilo que o Palmeiras necessita. A Leila, por ser gestora, por ser empresária, por ter construído aquele império todo junto com o marido, vai conseguir ser uma excelente presidente, tenho certeza absoluta disso. Ela não vai tomar decisões apenas por amizade”, afirmou Mattos.

Vale lembrar que Leila está em seu segundo mandato de conselheira e, com isso, pode concorrer nas próximas eleições presidenciais. Perguntado se retornaria ao clube paulista, Mattos desconversou.

play 0:58 Via Instagram @hulkparaiba | Jogador fez postagem em suas redes sociais neste domingo

“Eu sou perguntado sobre isso algumas vezes. A Leila vai fazer o bem para o Palmeiras. Se ela entender que precisa de um profissional com uma característica específica, ela vai atrás, se for eu, a mesma coisa, mas a minha amizade e a minha torcida por ela e pelo clube será para sempre”.

Como diretor de futebol, Alexandre Mattos participou de grandes conquistas nos times em que trabalhou. Foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, em 2013 e 2014. No Palmeiras, montou a equipe que levantou a taça da Copa do Brasil em 2015, e do Brasileirão em 2016 e 2018.