Mattos fala demais e expõe que Sampaoli não quis Raphael Veiga: “vetou a negociação”

Nesta quinta-feira (29), o ex-diretor de futebol do Atlético, Alexandre Mattos, concedeu entrevista para a Rádio Bandeirantes. Em determinado momento da conversa, Mattos detalhou como funciona seu trabalho, explicando como é a relação que trava com os demais membros da diretoria, como também o trato desempenhado junto com a comissão técnica.









Foi aí que veio à tona uma revelação surpreendente de uma de suas tratativas enquanto estava no Galo. Segundo Mattos, o meia Raphael Veiga, jogador do Palmeiras que desponta na equipe Paulista como uma das principais peças da equipe, esteve bem perto de ser contratado pelo Atlético. Entretanto, sua chegada foi vetada pelo então técnico Sampaoli, que não se interessou pelo jogador. A informação é do portal banduol.com.br

“A partir que chega no diretor de futebol, ele analisa e passa para o CEO. Quando é aprovado pro financeiro, levamos para o presidente assinar. Eu nunca contratei nenhum jogador que o técnico não me pediu ou solicitou. Não tem como o diretor contratar, ele que faz o negócio acontecer. É eu pegar um avião e chegar no Borja, que o mundo todo queria, e fazer ele ir para o Palmeiras. Esse é o meu papel”, citou Mattos, utilizando o exemplo da contratação de Borja para o time paulista, em 2017.

“No Galo, o Sampaoli vetou a negociação do (Raphael) Veiga. Ele não estava jogando no Palmeiras até o meio de 2020. E eu levei o Veiga no Palmeiras”, declarou Mattos a Rádio Bandeirantes. https://t.co/tv7mIkCdps — Instagram: Lucastanaka13 (@LucasTanaka)

April 30, 2021





Na sequência, veio a revelação envolvendo o Atlético: “Se trouxe o Mina, é porque o Cuca pediu ( outro exemplo citado de quando trabalhava no Palmeiras,em 2017). No Galo, o Sampaoli vetou a negociação do (Raphael) Veiga. Ele não estava jogando no Palmeiras até o meio de 2020. E eu levei o Veiga no Palmeiras”, revelou.

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MGAlexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Atlético –



Enquanto esteve no Atlético, durante 9 meses, Mattos trabalhou por 11 contratações, que tiveram o empenho de R$ 142,9 milhões em investimentos. O dirigente saiu do Galo em janeiro de 2021.