Mauricio Galiotte sai em defesa de Abel Ferreira e vê Palmeiras em pré-temporada no Estadual

Na última quinta-feira (30), o Palmeiras caiu por 1 a 0 para a Inter de Limeira, no Allianz Parque, com um gol nos acréscimos. O revés deixa o time de Abel Ferreira em situação bastante delicada na busca por uma das duas vagas de classificação para a fase quartas de final do Paulista.

Apesar das críticas de boa parte da imprensa e da torcida, o Palmeiras parece seguir com a ideia de tratar o Estadual apenas como um torneio de pré-temporada. Em entrevista ao portal GE, Mauricio Galiotte, presidente do clube, deixou claro que o Campeonato Paulista não é importante.

“O Palmeiras sempre planejou o Paulistão como um período de pré-temporada. Tem ajustes no time, reforços, tudo já planilhado, tudo no orçamento. Há um alinhamento com comissão técnica e diretoria”, disse o presidente.

“É uma situação que faz parte do processo a partir do momento em que você opta por esse planejamento. Não tem isso de vexame. Iniciamos o Paulistão no meio da decisão da Copa do Brasil, o clube tem que escolher qual caminho seguir”, finalizou.

Na coletiva de imprensa após a derrota, o técnico Abel Ferreira deixou claro que o Campeonato Paulista é uma ‘fase de testes’ para nomes das categorias de base e um período de rodagem de elenco.

Na terceira posição do Grupo C, o Palmeiras está seis pontos atrás do Novorizontino e nove atrás do Red Bull Bragantino, líder da chave. Neste domingo, o time de Abel Ferreira enfrentará o Santo André, no Canindé.