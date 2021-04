Maurício Meirelles lança talk show na RedeTV! para exaltar fracassos dos famosos · .

Em vez de enaltecer as conquistas pessoais e profissionais dos famosos, Maurício Meirelles subverteu a “regra” dos talk shows para valorizar os fracassos, desventuras e desgraças vividas pelos artistas que passarem pelo Foi Mau, seu primeiro programa solo na TV, que estreia segunda-feira (12), na RedeTV!.

“Muitos me conhecem pelo Webbullying, que tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, mas o programa não se resumirá a isso. Criei vários quadros, como o FracaShow. Vamos parar de falar de sucessos, isso está muito batido. Precisamos enaltecer os fracassos dos famosos”, disse ao ..

O formato foi inteiramente desenvolvido pelo humorista, que criou 15 quadros para o seu talk show. Mas cada episódio terá uma dinâmica formatada para o perfil do personagem que receber em seu palco.

Uma das novidades é o Oi, Sumido. Nele, Meirelles vasculhará a agenda de contatos de seu convidado até encontrar alguém com quem o famoso não converse há anos, para obrigá-lo a fazer um telefonema e puxar uma conversa para colocar o papo em dia.

“Tem também o Tinder às Avessas. Se eu recebo um homem no programa, eu uso um aplicativo para fazer fotos de sua versão como mulher, crio um perfil no Tinder e começo a puxar papo com as pessoas. Está muito engraçado”, avaliou, confiante no potencial de suas criações.

O jogo virou?

Ao longo de sua carreira, Maurício Meirelles fez diversas piadas sobre a RedeTV!. Após dois anos sem um contrato fixo na TV, o humorista pediu emprego e foi contratado pela emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

“Antes eu só fazia a piada e não ganhava nada por isso. Agora eu posso fazer a piada sobre a emissora e eles ainda me pagam por isso”, brincou. “Eles estão sendo muito legais comigo, estão abertos a brincar.”

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Maurício Meirelles satirizou sua ida à RedeTV!

Agora vai?

A estreia na RedeTV! virou motivo de zoeira por parte do próprio humorista. Todos os programas em que trabalhou chegaram ao fim. “Até quando fui pra Globo, que me botaram no programa mais tradicional, deu essa merda”, falou, aos risos.

Em sua lista de desventuras estão o Legendários (Record); CQC, X-Factor Brasil, Pré-Factor e Pânico (todos da Band); Zona Mista (SporTV) e Vídeo Show (Globo). Até sua mais recente experiência, o Bate Boca Brasil, projeto criado para a TVWA, ficou poucas semanas no ar, e um problema contratual fez a atração sair da programação e ficar somente no YouTube.

“A TV está mudando. Quando os programas acabam, significa que a forma de fazer TV está mudando. Sempre trabalhei na TV com quadros. Nunca fui o elemento primordial. Mas com o tempo a tendência é que os programas não tenham vida longa. O BBB teve que se reinventar por inteiro, o Domingão do Faustão está acabando. O Tá no Ar entrou e foi embora. Hoje estamos numa tendência de as coisas serem mais rápidas”, avaliou.

