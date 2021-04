Maurício pode ser “barrado” e MAR tem 3 alternativas no meio contra o Táchira; Taison disputa com Praxedes vaga no time titular

A derrota na altitude de La Paz para o Always Ready por 2 a 0 já virou passado para Miguel Ángel Ramírez. A ordem no Internacional é buscar a reação no Grupo B da Libertadores nesta terça-feira (27). Em casa, o Colorado recebe os venezuelanos do Deportivo Táchira, que estrearam com vitória sobre o Olimpia e dividem a liderança com os bolivianos.









De acordo com o colega Lucas Collar, do portal Vozes do Gigante, a tendência é que o técnico espanhol vá com a maior parte do time que encarou o Always Ready. Na defesa, Lucas Ribeiro treinou nesta segunda (26) no CT Parque Gigante, mas ainda sente um desconforto no joelho esquerdo, sentido exatamente na Bolívia.

A formação de Ramírez para a retaguarda colorada deve ser Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. O jovem lateral-direito tem carta branca para iniciar de titular na LD, mesmo com Rodinei tendo feito ótimo jogo contra o Esportivo no último sábado (24). O argentino Saravia deve estar no banco de reservas.

Taison deve estar, no mínimo, no banco contra o Deportivo Táchira pela Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)



Quem está relacionado por Ramírez é Taison. O meia-atacante já vem treinando bem com o restante do elenco e a expectativa fica para o camisa 10 ser ou não titular. Segundo Collar, o espanhol tem três opções para o meio de campo: Maurício, Praxedes ou o astro, que voltou ao clube do coração. O favorito é Maurício, assim como aconteceu em La Paz.

Na frente, o trio ofensivo deve ser Palácios, Patrick e Yuri Alberto. Thiago Galhardo será alternativa no banco de reservas, enquanto que Paolo Guerrero ainda sente dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico do clube.









O provável Inter deve ser:

Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson e Maurício (Praxedes ou Taison); Palácios, Patrick e Yuri Alberto.