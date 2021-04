Mauro Cezar não perdoa atuação do Corinthians e ‘detona’ Mancini: “Técnico de times pequenos”

A situação do Corinthians na temporada é contraditória. Apesar de classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e líder isolado do grupo A do Paulistão, com 18 pontos (segundo colocado na classificação geral), a insatisfação por parte da torcida e até mesmo da diretoria, é notória. Apesar dos bons números, a equipe comandada por Vagner Mancini não joga bem.









Na última quinta-feira (22), o Timão fez sua estreia na Copa Sul-Americana, fora de casa, diante do River Plate Asunción, do Paraguai. O placar de 0 a 0 evidenciou – mais uma vez – a falta de repertório da equipe do Parque São Jorge. Em situação financeira caótica, a possibilidade de reforços para mudar o cenário é praticamente impossível.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians



A ideia da diretoria é apostar nas categorias de base do clube. Ainda que o desempenho não esteja agradando, ainda não é falado publicamente sobre uma eventual troca no comando técnico do Corinthians. Enquanto isso, Vagner Mancini recebe duras críticas, como foi feita pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, que vê Mancini como técnico de “time pequeno”.

“O Mancini veio do Atlético-GO e lá ele tinha um elenco inferior a esse que tem em mãos e o time do Atlético fazia uma boa campanha, dentro das suas possibilidades. Eu entendo que o Mancini é um técnico de times pequenos e médios. No geral, seus times jogam fechado e em velocidade, muita bola longa, muito lançamento”, disse Mauro durante live do programa ‘Fim de Papo‘, do UOL Esportes.

O Corinthians vai esperar perder pro Peñarol na quinta que vem pra demitir o Mancini e aí será tarde, pq a sul-americana já terá ido pro saco. Outro ponto é que Mancini deveria ter a DECÊNCIA de pedir demissão, pq ele tem mais de 6 meses e não conseguiu implementar nada. — Daniel Pedroza (@danielpedroza)

April 23, 2021





“O Corinthians não é forte defensivamente e nem ofensivamente. O time do Corinthians não tem nada e já deu tempo de aparecer alguma coisa por ali. Qual é a virtude desse time do Corinthians? Não consigo enxergar”, concluiu o comentarista. Apesar de não ter sido um debate publico, internamente a pressão por resultados coloca Mancini na “corda bamba”.