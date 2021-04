Mauro Cezar retorna às transmissões em Santo x San Lorenzo e divide opiniões na internet

Após mais de três meses longe das transmissões televisivas, Mauro Cezar voltou a atuar como comentarista. Dessa vez, ele esteve presente como convidado da SBT, na partida entre Santos e San Lorenzo, jogo válido pela Copa Libertadores. Nas redes sociais, o retorno do jornalista na TV aberta dividiu a opinião do público.

Após testar positivo para Covid-19, Mauro Beting, escalado anteriormente para a partida, foi cortado para seguir os protocolos de isolamento social. Diante desse cenário, o ex-comentarista da ESPN foi o convidado pontual no empate que classificou a equipe de Ariel Holan para à fase de grupos da Libertadores. Sua última transmissão havia sido pelo Campeonato Inglês.

Lembro que nas primeiras vezes que ouvi Milton Leite narrando na Globo aberta eu sentia ele mais tímido, retraído. Agora voltei a ter essa sensação com o Mauro Cezar comentando no SBT, estreia dele em jogo na TV aberta. — Allan Simon (@allansimon91) April 14, 2021

@SBTonline Por Favor Nunca Escalar o Mauro Cezar em Jogos do Palmeiras 🙏🏾 — Richard (@RichardMV83) April 13, 2021

@SBTonline Eu paro de assistir os jogos no SBT se o Mauro Cezar for contratado. — Rafael Croci ⓟ (@crocirafa) April 13, 2021