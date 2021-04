Mauro Cezar sai do prumo, critica manchete da ESPN e ‘sai em defesa’ do Flamengo: “Tá de sacanagem”

O Flamengo conseguiu se impor mesmo fora de casa e bateu o Vélez Sarsfield na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira falou sobre o desempenho do Mengão em seu canal do YouTube e aproveitou para criticar uma manchete da ESPN, sua ex-emissora. O canal questionava o time carioca e dizia “O Flamengo de Ceni não assusta ninguém?”.

“Muito importante as decisões profissionais que eu tive que tomar. A cada dia que passa se mostra mais acertada. Principalmente quando eu vejo certas coisas ou fico sabendo aqui. Pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo, gente? Que transformação é essa? Que pena. Que saudade. (…) Que tristeza. Minha solidariedade aos companheiros”, disse Mauro se referindo a saída do canal.

“Dizer que o time do Flamengo não mete medo em ninguém. Tá de sacanagem. É isso que ‘nego’ deveria se ligar. O cara que cria essas manchetes não coloca a cara na tela. O [rosto] dos companheiros que aparece lá. O cara que está lá está escondido em algum lugar. Isso é uma brincadeira. Isso é uma piada”, disparou, criticando o método utilizado pela emissora para criar manchete.

Mauro Cezar ao lado de Luis Alano e Léo Moura nos comentários do jogo do Flamengo (Reprodução/Twitter)



“Algum gênio escreveu isso. O Flamengo acabou de ganhar de um dos melhores times do momento do futebol argentino e não mete medo. A pessoa pode achar o que ela quiser. O objetivo por trás disso é um só: criar engajamento sujo. Isso não é jornalismo, cacete”, concluiu Mauro Cezar, que pode ser visto pelos torcedores do Flamengo em seu canal do YouTube.

Abordando vários assuntos de dentro e de fora dos gramados referentes ao Mais Querido, Mauro também pode ser visto no SBT, já que o jornalista deverá estar nos comentários dos próximos jogos do Flamengo na Libertadores.