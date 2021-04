Mazzuco é ágil no mercado e confirma contratação de atacante do Athletico-PR; empréstimo será até o fim de 2021

O ano de 2021 começou e o Cruzeiro tenta “arrumar a casa” em busca de conseguir seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, colocado como prioridade total. Para isso, vem ajustando seu elenco para dar opções interessantes ao técnico Felipe Conceição.









Desta vez, após negociação com o Athletico-PR, chegou a um acordo para o empréstimo do atacante Guilherme Bissoli, que chega ao clube por empréstimo até o fim o ano, conforme publicou o GloboEsporte.com. A negociação foi fechada nesta sexta-feira (30). Com 30 anos, é esperado na próxima segunda-feira (3) em Belo Horizonte.

Seu vínculo com os paranaenses vai até fim de 2023, e mesmo inscrito para a Sul-Americana, não jogou nenhuma partida pelo time principal, apenas atuando pelo time de Aspirantes, no estadual. O ataque é um dos setores considerados carentes pela Raposa para a Série B.

Bissoli chega para reforçar o elenco da Raposa – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF.



Iniciando sua carreira nas categorias de base do São Paulo, chegou ao Furacão no início de 2020 emprestado pelo Club Fernando de la Mora, do Paraguai. Com nove gols em 31 partidas na última temporada, assinou vínculo definitivo com o clube paraense por três anos.

Considerado um centroavante com bastante mobilidade, que sai mais da área, tem 1,75m de altura e chega para brigar por posição principalmente com Rafael Sobis e Marcelo Moreno. Atualmente, o camisa 10 é o titular da posição, jogando exatamente como um “falso nove”, dando maior movimentação ao comando ofensivo.